“Felice Anno Nuovo” in riva allo Stretto di Messina: Capodanno all’insegna del sole [FOTO]

1 gennaio 2018 13:25

“Felice Anno Nuovo” in riva allo Stretto: Capodanno all’insegna del bel tempo tra Reggio Calabria e Messina, le immagini

“Felice Anno Nuovo”- Bellissima giornata di sole in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina in questa giornata di Capodanno. Dalle foto a corredo dell’articolo si può notare la bellezza delle acque dello Stretto in un clima primaverile. Da domani in arrivo la “Tempesta di Capodanno”.

LE FOTO: