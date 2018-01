Epifania in musica con l’orchestra sinfonica giovanile a Caulonia (Rc)

4 gennaio 2018 22:52

Sarà l’orchestra sinfonica giovanile della Calabria, diretta dal maestro Ferruccio Messinese, a chiudere il programma delle festività natalizie a Caulonia

Sarà l’orchestra sinfonica giovanile della Calabria, diretta dal maestro Ferruccio Messinese, a chiudere il programma delle festività natalizie a Caulonia. L’appuntamento è per sabato 6 gennaio (ore 21) all’auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino”. L’ensemble risulta composto da circa 60 giovani provenienti da diverse province della Calabria. Nel corso della sua attività ha partecipato a più di 150 esibizioni, eventi tenutisi in Calabria, Puglia, Campania, Umbria, Sicilia, Abruzzo e Lazio. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali di Musica conseguendo ben 10 primi premi tra cui il Premio Assoluto al Concorso Internazionale Giovani Musicisti di Paola (2013 – 2015) ed 1° Premio Assoluto al 15° Concorso Internazionale “Paolo Barasso” Caramanico Terme (PE). Nel mese di agosto 2014 all’Orchestra ed al suo Presidente è stato assegnato il “Premio Sant’Ippolito 2014 e, recentemente, il “Premio Speciale” dall’Associazione Nazionali Artisti e Letterati. Il repertorio è vasto ed eterogeneo e comprende brani della tradizione classico-sinfonica, arrangiamenti di musica per film e brani di musica napoletana e leggera americana. Per assistere allo spettacolo il costo del biglietto è di 5 euro.