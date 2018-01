Eccellenza, Risultati e Classifica 16ª giornata: vittoria con polemiche per il Locri, cadono in trasferta GallicoCatona ed Aurora Reggio

7 gennaio 2018 17:15

Polemiche e vittoria a Soriano per il Locri di mister Scorrano che, solo dopo l’espulsione del portiere Piccolo, trova la via del gol. Bene le inseguitrici: Risultati e Classifica Eccellenza calabria

In testa si ferma solo il Gallico Catona di mister Misiti, vincono tutte le altre inseguitrici.13 le reti totali e Locri che con la migliora difesa ed il miglior attacco del campionato comanda in testa a quota 39 punti. Proprio l’unica vittoria esterna della 16ª giornata di Eccellenza Calabria la matte a segno il Locri che espugna il difficile campo del Soriano 0-2, riscattando l’unica sconfitta subita nel girone andata al “Comunale“. L’episodio clou dell’incontro si verifica allo scadere della prima parte di gioco, prima Valente (S) colpisce la traversa poi le provocazioni degli attaccanti Puntoriere e Conversi associate all’ingenuità di Piccolo (portiere del Soriano) cambiano il volto al match. Decisione azzardata della terna arbitrale che al ‘38 minuto spedisce anzitempo negli spogliatoi l’estremo difensore rossoazzurro compremettendo l’esito della gara. Mister Grecorace rinuncia a Macrì per inserire Gambino tra i pali. La punizione dal limite di Libri è sulla barriera ma su un altra azione offensiva il Signor Battiato assegna un rigore dubbio (al limite dell’area) agli ospiti, dal dischetto Conversi spiazza il neo entrato. Nella ripresa dopo un a breve reazione dei padroni di casa arriva il gol di Puntoriere che di sinistro al volo, conclude una bella azione tutta di prima dei granata. Per il resto spazio a qualche attimo di nervosismo e alla regolare amministrazione del Locri che in uno stadio a porte chiuse vola a quota 39. Polemiche già alimentate dall decisione della Questura di Vibo che secondo la dirigenza rossoazzura ha solamente punito i tifosi di casa: infatti visto che l’impianto non è stato ritenuto idoneo per ospitare un eventuale numero massiccio di tifosi della squadra ospite, piuttosto che vietare la trasferta ai soli tifosi ospiti, la stessa ha satabilito la totale chiusura dell’impianto. Il Siderno passeggia in casa contro un rimaneggiato Sersale 3-0.

Il Castrovillari continua la striscia positiva (11° risultato positivo) battendo l’ultima della classe la Luzzese senza troppi problemi lanciandosi in piena zona play off (29), a confermare l’ottimo momento rossonero le ultime mosse di mercato, indispensabili per la corsa ai piani alti. Le reti portano la firma di Canale e Curci. Lo Scalea rinasce contro il Gallico Catona 1-0 il risultato si sblocca nella ripresa con Ciuccio che ritrova il gol dopo 4 partite. Cotronei -Aurora Reggio 1-0. Finale movimentato e gol che arriva all’80 minuto di gioco dopo un primo tempo equilibrato e con ospiti spesso pericolosi e sforunati, poi a 1o minuti dal termine il gol di Russo dopo l’errore di Favasuli che in fase di disimpegno si fa sorprenderre dall’attaccante giallorosso che non perdona Laganà. I sei minuti di recupero non bastano a riagguantare un pareggio che la squadra di Del Popolo /Cuzzocrea avrebbe più che meritato. Mister Vargas esce da Cotronei consapevole di aver visto una delle migiore prestazioni da quando è alla guida tecnica della cpmpagine reggina. Per i locali da segnalare il grave infortunio di Porpora e seconda posizione, a – 5 dalla capolista. Reggiomediterranea-Cutro non offre grande spettacolo al “Longhi Bovetto” dove i pochi spettartori presenti assitono ad uno scialbo 0-0 che fa comunque muovere la classifica. L’Acri vince il derby contro il Trebisacce grazie goal di Mancino (Acri) su assist di Federico. Il derby del tirreno cosentino Amantea-Paolana termina in parità 1.1: gol di Tuccio al 13′ minuto e pareggio ospite dell’ex Longo che in un azione confusa in area insacca alle spalle di Carbone. Un bel derby cosentino che regala emozioni e sprazzi di buon calcio, pareggio giusto ma dal sapore amaro per i blucerchiati che proprio a pochi minuti dal termine si fanno sorprendere dall’ex di turno. Paolana peggior attacco del campionato solo 11 reti sin qui siglate.



Risultati e Classifica 16ª giornata Eccellenza Calabria

ACRI-TREBISACCE 1-0

CASTROVILLARI-LUZZESE 2-1

SIDERNO-SERSALE 3-0

AMANTEA-PAOLANA 1-1

COTRONEI-AURORA REGGIO 1-0

REGGIOMED.-CUTRO 0-0

SCALEA-GALLICOCATONA 1-0

SORIANO-LOCRI 0-2