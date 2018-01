Continua il Tour per l’Italia dell’US Catanzaro Subbuteo

Week-end impegnativo per l’US Catanzaro Subbuteo, mentre la sede ospitava i soci per il consueto sabato di svago, l’associazione era impegnata in contemporanea con due squadre su due fronti e in entrambe le discipline praticate. Appuntamento importante al di là dello stretto per la squadra di Calcio da Tavolo iscritta alla XI^ edizione della “Longano Cup” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), torneo open del circuito FISCT. La squadra, composta dal quartetto Gallelli, Giummo, Priamo A., Talarico P., ha ben figurato, lottando punto su punto contro compagini di serie superiori e raggiungendo la semifinale nel torneo cadetti, sconfitti solo dai vincitori di quel tabellone, SC Palermo. La squadra di Subbuteo tradizionale è partita, invece, alla volta di Roma per il secondo appuntamento del prestigioso Grande Slam di Subbuteo, “Wimblerome”. L’US Catanzaro Subbuteo, che schierava Custo, Pagano, Santise e Tassone, ha sfiorato l’impresa di passare come seconda nel girone del tabellone principale, a pari merito con Viareggio si piazza terza per una solo gol di svantaggio nella differenza reti. Nel tabellone cadetti, si arrende non senza rammarico solo in semifinale contro Foligno. Il torneo individuale di domenica vedeva tra i suoi 96 iscritti i catanzaresi Santise e Tassone, con quest’ultimo che è riuscito a conquistare la finale cadetti, sconfitto solo dal forte Cerullo per 1-0. Dalla Sicilia alla Capitale arrivano quindi incoraggianti risultati per l’US Catanzaro Subbuteo, capace di farsi apprezzare oltre che per i risultati sportivi anche per gli alti valori di correttezza e sportività che le Aquile evidenziano in ogni competizione in cui partecipano.