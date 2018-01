Siglato l’accordo tra Confindustria Reggio Calabria e “M3 Prestitichiari Spa”

6 gennaio 2018 16:22

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Confindustria Reggio Calabria e la società M3 Prestitichiari Spa, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria, che consentirà di mettere a disposizione dei propri associati un sistema, ad alto valore professionale, di informazione ed assistenza sui prodotti finanziari. L’accordo, siglato dal presidente della Fenafi (Federazione nazionale delle società finanziarie) Santo Alfonso Martorano e dal presidente di Confindustria Reggio Calabria Giuseppe Nucera, ha l’obiettivo di favorire un sistema di consulenza a favore degli associati, rilanciando l’intensa attività svolta sul territorio da Confindustria Reggio Calabria per lo sviluppo economico delle micro- piccole e medie imprese. Grazie all’accordo appena firmato, M3 Prestitichiari SpA, società finanziaria ad erogazione diretta, specializzata nei finanziamenti a dipendenti e pensionati, aderente alla Federazione nazionale delle società finanziarie, garantirà agli associati Confindustria di Reggio Calabria consulenze gratuite sui prodotti finanziari. Il presidente Giuseppe Nucera e l’avvocato Santo Alfonso Martorano, esprimono grande soddisfazione in merito alla convenzione, grazie alla quale “soci e familiari potranno usufruire di servizi erogati da personale esperto e qualificato che li consiglierà in modo disinteressato per la scelta della soluzione finanziaria a loro più vantaggiosa”.