Catanzaro, Gratteri: “dopo anni di promesse fatti concreti grazie al ministro Orlando”

27 gennaio 2018 15:55

Catanzaro, Gratteri: “sono grato al ministro Orlando perchè dopo decenni false promesse da parte della politica si è visto qualcosa di nuovo, si è vista una luce”

Al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, “sono grato perchè, dopo decenni di parole e false promesse da parte della politica, nel distretto di Catanzaro si e’ visto qualcosa di nuovo, si e’ vista una luce”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto di Catanzaro alla quale ha partecipato anche il Guardasigilli. “Mi riferisco – ha proseguito Gratteri – all’arrivo di sei sostituti procuratori, un procuratore aggiunto e dodici giudici. E’ stato l’inizio di una rivoluzione. Ma non e’ stato solo questo l’intervento del ministro: ricordo quando sono salito a Roma per la realizzazione di una nuova sede della Procura di Catanzaro che ci avrebbe consentito di evitare di pagare milioni di fitti, ovviamente sono salito a mie spese come faccio il 50% delle volte, ho chiesto un incontro al ministro che ha interrotto una riunione al Senato e mi ha incontrato in una stanza accanto e gli ho portato carte e progetti. Poi sono andato dal ministro Delrio che ha messo subito a disposizione 10 milioni di euro per la nuova Procura. Ora – ha rilevato il procuratore di Catanzaro – siamo pronti con il progetto, un progetto bellissimo, nei prossimi giorni sara’ indetta la gara d’appalto. A Catanzaro queste cose concrete le abbiamo ricevute, quello che abbiamo chiesto ci e’ stato dato”.