Catanzaro: a Falerna impartito il sacramento del battesimo a 4 bambini nati da donne ospiti del CAS

14 gennaio 2018 20:51

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 a Falerna è stato impartito il sacramento del battesimo a 4 bambini nati da donne ospiti del CAS

Oggi è stata celebrata la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018, a Falerna presso la parrocchia S. Tommaso D’Acquino, il parroco don Michele Palmeri, nella celebrazione delle ore 11 ha impartito il sacramento del battesimo a 4 bambini, nati da donne ospiti del CAS di Falerna della Comunità Progetto Sud. Le mamme dei quattro nuovi nati, che hanno rispettivamente 2 , 3, 4, 8 mesi sono nigeriane e sono ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria della Comunità da qualche mese, dopo essere giunte in Italia dalla Libia. Una giornata che ha voluto ricordarci il diritto alla libertà di movimento delle persone. Basterebbe ricordare i dati 2017 diffusi dall´ Anagrafe Italiana Residenti all´ Estero (AIRE) che parla di 5 milioni gli italiani sparsi per il mondo. Di questi 5milioni la maggior parte hanno lasciato le regioni del sud dell´Italia per emigrare verso altri paesi europei o cambiare continente, in cerca di condizioni migliori di vita sia lavorativa che sociale. Il CAS di Falerna ha festaggiato non solo per i nuovi nati che hanno ricevuto il battesimo ma anche perché le condizioni di vita delle donne migranti accolte danno il senso di una nuova famiglia possibile per chi arriva dalle guerre e da condizioni di vita disumane.