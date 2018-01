Capodanno di sangue nel reggino: terrificante incidente sulla SS106, muore minorenne [NOME e DETTAGLI]

1 gennaio 2018 16:14

Capodanno di sangue nel reggino: un giovane migrante, non ancora maggiorenne, è morto dopo essere stato investito da un’auto

L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica “con grande immenso dolore l’ennesimo tragico incidente avvenuto sulla S.S.106 alle ore 20:20 di ieri sera, prima di cena, a Portigliola in provincia di Reggio Calabria. Nel sinistro, avvenuto tra due auto, è rimasto coinvolto suo malgrado e tragicamente ucciso un giovane senegalese, Aly Balde di 17 anni ospite della Cooperativa Olimpia, un centro di accoglienza straordinario per migranti. L’Associazione colpita dal dolore coglie l’occasione per esprimere i più sinceri sentimenti di cordoglio alla Famiglia del giovane Aly Balde, ai parenti ed agli amici tutti”.