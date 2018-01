Capo d’Orlando: le manifestazioni del fine settimana dell’Epifania

4 gennaio 2018 13:46

L’ultimo fine settimana dal sapore natalizio inizia stasera alle 19 nella sala Tano Cuva della biblioteca comunale con “Note di Natale 2017”, Concerto “Due Secoli in 2”, iniziativa curata dall’Accademia della Musica con il duo di Clarinetti con Giuseppe Corpina e Manuela Pinto. Domani, venerdì 5 gennaio, alle 18,30 nella chiesa Santa Lucia si terrà la seconda parte del “Concerto di Natale”. Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in piazza Municipio si svolgerà la tombola itinerante per Bambini a cura dell’Associazione Culturale “Tandem”. Dalle ore 17, poi, lungo l’isola pedonale animazione itinerante “Arriva la Befana” con trampolieri, giocolieri, scultori di palloncini, mentre alle ore 18 al Castello Bastione verrà riproposto il “Presepe Vivente”. Le iniziative del cartellone natalizio si concluderanno domenica 7 gennaio alle 17 con la sfilate per le vie centrali della “Little Band S. Lucia” a cura dell’Associazione Culturale Musicale “S. Lucia”, mentre alle 19 si terrà il Concerto Vocale Strumentale “Christmas Melody”, rinviato la sera di Capodanno per le cattive condizioni atmosferiche. Fino al 7 gennaio, poi, tutte le sere fino a mezzanotte è aperto il mercatino di Natale, con esposizioni artigianali e degustazione di prodotti tipici natalizi, così come nella chiesa di Maria SS. di Porto Salvo è visitabile fino a domenica la mostra dei presepi.