I giorni della Merla iniziano con un Lunedì di caldo record: incredibili +16°C a Reggio Calabria e Messina

29 gennaio 2018 21:44

Notevolissimi anche i +15°C di L’Aquila, nel cuore dell’Appennino centrale, in Abruzzo a 700 metri di altitudine. La vicina Scoppito ha toccato addirittura +17°C. Sulla costa Adriatica, invece, Ancona non ha superato i +7°C avvolta da una fitta nebbia di mare che ha interessato gran parte dell’Adriatico tra l’Italia e i Balcani per il fenomeno dell’inversione termica alimentato proprio dall’Anticiclone. Nel resto del Paese, caldo anomalo in Sardegna e nelle Regioni tirreniche con +18°C a Cagliari, +17°C a Olbia e Latina, +16°C a Roma, Guidonia, Alghero, Messina e Reggio Calabria, +15°C a Napoli, Salerno, Grosseto, Pratica di Mare, Civitavecchia, Lamezia Terme e Tarquinia.

Al Nord, eccezionali sulle Alpi i +15°C di Merano, i +14°C di Bolzano, Aosta, Sondrio e Rovereto e i +13°C di Trento. Temperature elevate al Nord/Ovest con +14°C a Torino, +12°C a Como, Bergamo, Varese e Biella, ma anche qui la nebbia in pianura Padana ha determinato temperature massime ben più basse, addirittura di appena +5°C a Mantova e Rovigo, +6°C a Padova, Udine e Ferrara.