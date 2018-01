Tutto pronto al “Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto per la “Notte del liceo classico”

9 gennaio 2018 20:07

Anche il “Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto aderisce alla Notte nazionale del liceo classico: l’iniziativa, giunta alla IV edizione, che coinvolge 407 licei classici di tutta Italia

Il Liceo Classico “Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto aderisce anche quest’anno alla Notte Nazionale del Liceo Classico, che si svolgerà in tutta Italia il 12 gennaio dalle 18,00 alle 24,00. Si tratta di una manifestazione che nell’anno scolastico 2018 giunge alla sua IV edizione e che coinvolge 407 licei classici di tutta Italia. Gli studenti del Liceo saranno i protagonisti dell’evento, accoglieranno la cittadinanza e con le loro performance e laboratori presenteranno il patrimonio classico di cui sono portatori declinandolo alle attese e ai bisogni dell’utenza dei nostri giorni. L’evento si svolgerà nella sede centrale del Polo Liceale Medi in Via Degli Studi 74, ecco il programma:

Ore 18.00 Apertura della manifestazione in contemporanea con i 407 Licei Classici Italiani aderenti.

Proiezione del video ufficiale dell’iniziativa e canzone inedita

Lettura del testo vincitore del concorso sul tema “La cultura classica oggi tra valori e disvalori di un mondo sottoposto all’incombere di una nuova e subdola barbarie”.

Saluti del Dirigente Scolastico e degli ospiti

Ore 18.30

Dalle “Opere e giorni”: La profezia di Esiodo (con recita di versi in greco)

Le Muse invitano al Simposio:

Antonio Presti (presidente della Fondazione “Fiumara d’arte”)

Bernardo dell’Aglio (presidente delle associazioni culturali di Barcellona P.G.)

Marcello Crino’ (architetto e fondatore della Genius Loci)

Performances musicali: Voci e Note a cura dei nostri allievi

Intervento di Andrea Italiano, storico dell’Arte ed ex-allievo del Liceo Classico

Balletto classico e moderno

“La memoria ci può salvare dalla barbarie?” Letture e riflessioni su testi di Diodoro, Eschilo, Erodoto, Aristotele, Solone

Viaggio interplanetario tra mito e scienza

Per amica silentia lunae: versi di ieri e di oggi

Ore 23.45 Chiusura della manifestazione in contemporanea con i 407 Licei classici Italiani aderenti: lettura dell’ “Inno a Selene”