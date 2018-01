12 gennaio 2018 20:52

Prosegue anche domani l’allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse nell’Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare, l’allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali.