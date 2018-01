Allerta Meteo, Domenica di maltempo tra Calabria e Sicilia: violenti nubifragi in serata sullo Stretto, ma dell’inverno non c’è traccia

21 gennaio 2018 14:36

Allerta Meteo, Domenica variabile sull’Italia: forte maltempo al Sud, nubifragi tra Campania e Calabria nel basso Tirreno. Caldo anomalo in tutto il Paese, picchi incredibili al Nord con +20°C in Liguria, +17°C in Piemonte e +15°C in Lombardia

Allerta Meteo- E’ una Domenica 21 Gennaio dalle condizioni atmosferiche estreme in tutt’Italia, seppur con fenomeni ben differenti. Al Nord, infatti, spicca il caldo eccezionale con temperature tipicamente primaverili fino a +20°C in Liguria, +17°C in Piemonte e +15°C in Lombardia. Al Sud, invece, sono in atto forti piogge nel basso Tirreno tra Campania e Calabria, fenomeni che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata. Anche qui fa caldo, infatti sull’Appennino nevica soltanto in alta montagna oltre i 2.000 metri di quota. Diluvia su Caserta e Lamezia Terme, forti piogge anche a Salerno e Cosenza. Denominatore comune il forte vento, che soffia da Nord in tutt’Italia dalle Alpi alla Sicilia e che nelle prossime ore diventerà ancor più intenso su tutto il Centro/Sud (vedi mappe del modello Bolam dell’ISAC-CNR nella gallery a corredo dell’articolo).

Intanto prosegue il periodo di caldo anomalo che sta segnando questo mese di Gennaio con temperature eccezionalmente elevate. Oggi, dai dati misurati fino alle ore 13:00, abbiamo ben +20°C ad Albenga, +19°C ad Albissola e Arenzano, +18°C a Cagliari e Olbia, +17°C a Foggia, Savona, Latina, Villar Perosa, Avigliana, Portoferraio, Capalbio, Molfetta e Alghero, +16°C a Roma, Genova, Palermo, Bari, Grosseto, Imperia, La Spezia, Benevento, Follonica, Termoli, Cerignola e Monopoli, +15°C a Pisa, Reggio Calabria, Lecce, Verbania, Cantù, Seregno, Rescaldina, Salerno, Caserta, Brindisi e Crotone, +14°C a Napoli, Firenze, Cuneo, Bergamo, Como, Viterbo, Siena e Campobasso, +13°C a Varese, +12°C a Perugia, +11°C a Torino, Trieste, Parma, Reggio Emilia, Pordenone e Piacenza, +10°C a Milano, Bologna, Venezia, Modena, Padova, Verona, Vicenza, Novara, Brescia, Udine e Alessandria. Una follia

