Allerta Meteo, irrompe lo scirocco: caldo record in tutt’Italia, temperature pazzesche

7 gennaio 2018 14:15

Allerta Meteo, scenario senza precedenti per Gennaio in Italia: temperature da record persino in Toscana e Liguria, caldo incredibile e forte maltempo al Nord/Ovest

Allerta Meteo- E’ una Domenica di caldo record in tutt’Italia, uno scenario senza precedenti per il mese di Gennaio. Dopo i picchi elevatissimi raggiunti nel Sabato dell’Epifania, oggi le temperature stanno aumentando ulteriormente in tutto il Paese mentre al Nord/Ovest il maltempo inizia a fare sul serio. Piove a Torino (15mm di pioggia in mattinata), ma con una temperatura elevata che si mantiene superiore agli +8°C. Ancora più caldo a Milano con +10°C, a Verona con +13°C e a Trieste con +14°C. Sulle Alpi la quota neve è superiore ai 1.200/1.300 metri, ed è confermata la grande nevicata che paralizzerà Piemonte e Valle d’Aosta nelle prossime 48 ore.

Intanto, però, le temperature aumentano in tutto il Paese nonostante i cieli nuvolosi e il forte vento di scirocco. A Palermo e Paola abbiamo già +21°C, Termini Imerese, Fondi e Positano hanno raggiunto i +20°C, Napoli, Grosseto, Caserta, Agrigento, Sciacca, Licata, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Carbonia sono a +19°C, Reggio Calabria, Salerno, Latina, Guidonia, Follonica, Massa, Alghero, Pantelleria e Scilla a +18°C, Roma, Bari, Pisa, Cagliari, Lecce, Monopoli, Crotone, Viareggio, Tarquinia, Sassari, Oristano e Rapallo a +17°C, Viterbo, Arenzano e Ventimiglia +16°C. Valori da record, anche perché aumenteranno ancora nelle prossime ore e soprattutto domani, Lunedì 8 Gennaio, che sarà la giornata più calda.

