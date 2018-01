Allerta Meteo, forti temporali in Calabria e Sicilia e nuove piogge in arrivo. Temperature in lieve calo, ma dell’Inverno non c’è traccia…

10 gennaio 2018 13:55

Allerta Meteo, torna il maltempo al Sud e un nuovo peggioramento incombe da ovest ma le temperature rimangono superiori alle medie del periodo e sui monti del Sud tutte le piste da sci sono chiuse per assenza di neve

Allerta Meteo- E’ tornato il maltempo al Sud Italia con forti piogge e temporali su gran parte della Sicilia e della Calabria in mattinata; nel pomeriggio si estenderanno alla Puglia. Le temperature stanno diminuendo sensibilmente, in alcuni casi anche di 7-8°C rispetto al caldo record dei giorni scorsi, ma dell’Inverno non c’è traccia: in montagna piove fino ai 1.600 metri di quota, sembra di essere in pieno autunno. Le piste sciistiche dell’Appennino meridionale sono tutte chiuse per l’assenza di neve. E la situazione non cambierà nei prossimi giorni. E’ tornato il bel tempo, invece, al Nord/Est e al Centro, con temperature diurne un po’ ovunque tra +12 e +14°C, anche in questo caso di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo, anche se in calo rispetto al caldo eccezionale dei giorni scorsi.

Un nuovo fronte perturbato avanza da ovest e porterà nuove piogge a partire da stasera in Sardegna, e poi domani su tutte le Regioni tirreniche. Le temperature non cambieranno, anzi, rimarranno superiori rispetto alle medie del periodo in tutto il Paese, per un Gennaio che di invernale non ha proprio nulla. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: