Aeroporto del Mela, Catalfamo: “A che punto sono le trattative?”

2 gennaio 2018 14:23

Aeroporto del Mela, l’onorevole Catalfamo deposita interrogazione: “Se c’è stato davvero un interesse del noto imprenditore indiano Panchavaktra i cittadini hanno il diritto di sapere a che punto è la trattativa”

La scorsa settimana l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia, ha depositato una interrogazione a risposta scritta rivolta al governo regionale sulla questione “aeroporto del Mela”. “Abbiamo chiesto al Governo- spiega Catalfamo- innanzitutto di verificare l’iter finora portato avanti con il precedente governo regionale, i protocolli d’intesa e gli impegni assunti per la provincia di Messina. Se c’è stato davvero un interesse del noto imprenditore indiano Panchavaktra i cittadini hanno il diritto di sapere a che punto è la trattativa, qualora ci sia stata davvero una trattativa. Noi tutti abbiamo seguito dai giornali la vicenda, adesso confidiamo nel fare chiarezza su questa operazione. Sono sicuro che il Presidente Musumeci saprà accertarsi sulla questione rilevante dell’Aeroporto del Mela, scongiurando le varie zone d’ombra emerse in questi mesi. Daremo risposte concrete ai cittadini e qualora si sia trattato invece di un’operazione di pura propaganda, ne accerteremo i responsabili. Non si gioca con le aspettative della gente.”