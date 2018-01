A Villa San Giovanni il Convegno “Cibo e Ambiente… In Salute!

2 gennaio 2018 22:00

L’associazione socio-culturale Ponti Pialesi, nell’ambito della 21° Edizione di A proposito di… Natale 2017, presenta il Convegno “Cibo e Ambiente… In Salute! che si terrà venerdi’ 5 gennaio 2018 alle ore 18,30 presso il Presidio della Legalità “A. Scopelliti” – Piale di Villa San Giovanni (RC) Un momento di approfondimento e di riflessione sul tema dell’inquinamento ambientale considerato da tutti di grande allarme. Siamo ormai consapevoli che ambiente e alimentazione siano connessi fra di loro e soprattutto sempre di più in relazione con la nostra salute. La qualità del Cibo, dunque, e i metodi applicati nell’agricoltura necessitano di una svolta decisiva verso un modello di sviluppo sostenibile che non sia in conflitto con l’ambiente e il territorio che ci circonda . A moderare l’ incontro sarà il giornalista reggino Lucio Musolino; interveranno Don Ennio Stamile – Referente Regionale Libera Calabria, Cinzia Sassi – Testimonial per il Registro dei Tumori, Gianfranco Suraci – portavoce Consorzio Produttori Equosud, Lucia Callea – Ref. Salute e Ambiente , Vincenzo Linarello – Presidente del Gruppo Cooperativo Goel. All’ esterno dei locali inoltre verrà organizzata una Piazza di Economia Solidale, un mercatino con i prodotti delle cooperative sociali di: EQUOSUD – GOEL BIO– VALLE DEL MARRO – LIBERA TERRA – CASTELLUCCIO.