Vittorio Cecchi Gori sta male, è ricoverato al Gemelli in rianimazione

25 dicembre 2017 20:54

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ma stabili.