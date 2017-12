Dalla Sicilia un marchio al top dell’ Hi-Fi nel mercato internazionale

27 dicembre 2017 15:05

Dalla Sicilia il progetto di Trinaudio: un Marchio Italiano al Top dell’ Hi-Fi nel mercato Internazionale

Parte dalla Sicilia, da Ragusa, un progetto che sta facendo breccia nel complesso mondo dell’ascolto della musica ad alta qualità. Trinaudio realizza un progetto solido e duraturo, “L’amplificazione del terzo millennio”, trasformando i sogni in concrete realtà. Trinaudio è un marchio nato da una costola della ditta C.R.E.A di Ragusa con una esperienza trentennale nella vendita di apparecchiature audio ad alta fedeltà e di Domotica ad altissimo livello. I prodotti trattati sono indicati per un utilizzo domestico, in alcuni casi anche professionale: casse acustiche, apparecchiature elettroniche per la riproduzione audio, in particolare amplificatori, giradischi analogici, il tutto per assemblare impianti hi-fi stereo senza compromessi. Una serie di prodotti audio curati ai minimi dettagli in tutte le fasi della realizzazione. Trinaudio è un nuovo marchio italiano che ha fatto il suo esordio in occasione del Monaco High End show nel 2015 e oggi presenta l’ultimo prodotto il Gyros 33-12: Giradischi con base rigida in Corian°, perno di precisione e basetta portabracci adatta a bracci da 12″, motore esterno con alimentatore dedicato.