Serie A: allenamento pomeridiano per il Crotone in vista della gara contro il Napoli

27 dicembre 2017 13:02

Serie A: allenamento pomeridiano per i calabresi in vista della gara contro il Napoli, anticipo dell’ultima giornata di andata del campionato, in programma venerdì alle ore 20:45 allo Scida

Allenamento pomeridiano ieri per gli squali in vista della gara contro il Napoli, anticipo dell’ultima giornata di andata del campionato, in programma venerdì alle ore 20:45 allo Scida. Come da programma, i rossoblù si sono ritrovati allo Stadio nel pomeriggio, con inizio dei lavori alle ore 15. Mister Zenga ha diviso la rosa in 2 gruppi: chi ha giocato sabato contro la Lazio ha svolto forza e trasformazione sul campo. Sgambata contro la Primavera per il resto del gruppo (2 tempi da 30 minuti, il secondo con la Prima squadra schierata con l’uomo in meno) finita 3-1 con doppietta di Simy e gol di Tonev, rete di Diletto per gli squaletti. Simić ha disputato gran parte della partita, differenziato per Izco e Nalini. Oggi è in programma la classica conferenza pre gara con mister e un calciatore: appuntamento alle ore 9:30 presso la sala stampa dello Scida. A seguire, si svolgerà l’allenamento allo Stadio (aperto alla stampa i primi 10 minuti).