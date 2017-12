Sanremo 2018: con Baglioni anche Hunziker e Favino

24 dicembre 2017 18:22

Sul palco dell’Ariston salirà tra poche settimane in veste di co-conduttrice Michelle Hunziker, al fianco del direttore artistico Claudio Baglioni, ed insieme a lei, “Banderas italiano” , l’attore Pierfrancesco Favino. La conduttrice ha pattuito con la RAI un compenso di 400 mila euro, e per la quarantenne Michelle Hunziker si tratta di un ritorno al Festival di Sanremo , dopo aver affiancato Pippo Baudo nell’edizione 2007 . Cresce intanto l’attesa per il tradizionale appuntamento musicale dell’anno in cui si sfideranno i Big per la tradizionale gara canora ed i giovani cantanti per la sezione Nuove Proposte. La 68° edizione del Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2018 e le cinque prime serate verranno trasmesse su Rai 1 e in Eurovisione.