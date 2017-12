Reggio Calabria, Tripodo (GD): “Germanò giustifica gli incivili, Amministrazione sta riparando i disastri del passato”

28 dicembre 2017 21:54

Reggio Calabria, Tripodo: “velleitaria ed assolutamente incomprensibile la posizione pubblicamente espressa dal commissario cittadino del movimento nazionale per la Sovranità Franco Germanò”

“Velleitaria ed assolutamente incomprensibile la posizione pubblicamente espressa dal commissario cittadino del movimento nazionale per la Sovranità Franco Germanò. Le sue dichiarazioni, pubblicate da alcuni organi di stampa locale, sembrano giustificare il comportamento di alcuni incivili, giustamente stigmatizzato dal sindaco Falcomatà, perlopiù evasori totali che non hanno neanche ritirato i mastelli della raccolta differenziata, che si ostinano a gettare rifiuti per strada, fuori dai contenitori dell’immondizia”. E’ quanto afferma in una nota la responsabile dei Giovani Democratici di Reggio Calabria Katia Tripodo commentando le dichiarazioni di Germanò. “E’ evidente – continua la responsabile dei Gd – che l’espressione “lordazzi” utilizzata dal sindaco Falcomatà nel suo messaggio diffuso sui social e ripreso dalle principali testate giornalistiche nazionali, era riferita ad una parte ridotta di persone, se cosi si possono definire, che si ostina a perpetrare comportamenti totalmente contrari a semplici basilari regole del vivere civile, che di fatto danneggiano tutti quei cittadini che, dimostrando di voler bene alla città, effettuano correttamente la raccolta differenziata”. “Non è da sottovalutare inoltre – aggiunge Tripodo – che questi comportamenti incivili danneggiano la città non solo sul piano del decoro urbano, ma anche dal punto di vista economico, visto che per eliminare le micro discariche che si creano talvolta a bordo strada è necessario un intervento suppletivo di uomini e mezzi”. “Non capisco proprio come il signor Germanò possa giustificare questi comportamenti, peraltro stigmatizzati sui social da centinaia di migliaia di cittadini che hanno diffuso il messaggio del sindaco. Farebbe meglio a farsi una ragione del fatto che questa Amministrazione, giorno dopo giorno, sta mettendo le toppe ai disastri causati in passato dalla sua parte politica, soprattutto nella gestione scellerata delle partecipazioni societarie, che Germanò conosce molto bene, vedi ad esempio, per rimanere in tema rifiuti, il caso Leonia che il Comune, e di conseguenza tutti i reggini, stanno purtroppo ancora pagando”.