Reggio Calabria: oggi la riunione straordinaria del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

28 dicembre 2017 21:42

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito quest’oggi per un ulteriore approfondimento sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Capoluogo e nella provincia di Reggio Calabria

Si è tenuta nel pomeriggio odierno, presso il Palazzo del Governo, una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per un ulteriore approfondimento sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica nel Capoluogo e nella provincia, anche in relazione ai recenti eventi criminosi verificatisi nel territorio metropolitano. Oggetto di disamina è stato altresì l’incidente occorso, oggi, sull’A2 Autostrada Mediterranea, presso lo svincolo di Villa San Giovanni, in cui è rimasto coinvolto un autobus di linea con a bordo 45 passeggeri. All’incontro hanno partecipato oltre ai Rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia e al Comandante della locale Sezione della Polizia Stradale, il Vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria, il Procuratore della Repubblica Vicario presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, Gaetano Paci, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, Ottavio Sferlazza. Nel corso della seduta sono stati accuratamente analizzati, in particolare, il tentato omicidio di un cittadino di Caraffa del Bianco e il decesso di altro soggetto, per cause in corso di accertamento, all’interno della propria abitazione a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Sono state esaminate, inoltre, le dinamiche criminali degli atti delittuosi perpetrati nei confronti di esercizi commerciali del territorio, della Villa comunale ad Anoia e di una struttura per il recupero e la cura delle tartarughe marine nel Comune di Brancaleone, nonché degli episodi incendiari compiuti in danno del presepe allestito all’interno di un Istituto scolastico a Caulonia e di quello nella piazza Municipio di Catona. Al riguardo, allo scopo di assicurare la più incisiva ed efficace attività di vigilanza e di repressione, sono state disposte straordinarie misure di controllo e di pattugliamento del territorio e rafforzati i dispositivi per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.