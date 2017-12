Reggio Calabria senza Festa di Capodanno. Il Dj Lopresti ai microfoni di StrettoWeb: “mi dispiace di quanto è successo” [VIDEO]

31 dicembre 2017 19:00

Reggio Calabria senza Festa di Capodanno. Il Dj Lopresti ai microfoni di StrettoWeb: “stasera sarò a casa, dispiace quanto successo, ci rifaremo il prossimo anno”

Divampano le polemiche ed i botta e risposta a Reggio Calabria per via del caos “cosmico” che ha portato all’annullamento della Festa di Capodanno a Piazza Duomo. Intervistato da Simone Pizzi per StrettoWeb, il noto Dj reggino Filippo Lopresti, ha detto: “quest’anno abbiamo dovuto capitolare: mi dispiace di quanto è successo, sicuramente con più attenzione da parte di tutti avremmo raggiunto l’obiettivo. Stasera sarò con amici a casa mia, dò appuntamento a tutti nel 2018″.

