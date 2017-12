27 dicembre 2017 20:01

In fase di completamento i lavori di Piazza del Duomo a Reggio Calabria

Sono iniziati i lavori per lo spostamento dell’edicola del Sig. Condemi. Il proprietario è stato trasferito in una nuova locazione. Anche se, lo stesso lamenta le modalità in cui si stanno svolgendo i lavori. Pare infatti che nello spostare la struttura, gli operai la stiano demolendo. Il sig. Condemi, proprietario dell’edicola, è quanto mai affranto visto e considerato che lo stesso è proprietario della struttura e vi era nelle sue intenzioni la possibilità di vederla.