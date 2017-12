Reggio Calabria, creazione del maestro Ammendolia: Jingle Bell in versione Manouche [INTERVISTA VIDEO]

31 dicembre 2017 14:28

Reggio Calabria, grande creazione del maestro Francesco Ammendolia, il quale ha arrangiato Jingle Bell in versione Manouche, genere musicale chiamato anche Gipsy jazz

Grande creazione del maestro Francesco Ammendolia, il quale ha arrangiato Jingle Bell in versione Manouche, genere musicale chiamato anche Gipsy jazz inventato dal grande chitarrista Django Reinhardt. Ai microfoni di StrettoWeb, intervistato da Simone Pizzi, il reggino Ammendolia, ha detto: “ho studiato chitarra presso il conservatorio Cilea ed insegno al centro “Verdi”. Suono la chitarra nel gruppo Cantando De Andrè e il basso nel gruppo Kind Of Burning. Sono molto soddisfatto del risultato acquisito e non mi aspettavo tutto questo successo”.

Reggio Calabria: INTERVISTA al maestro Francesco Ammendolia [VIDEO]