Reggio Calabria: la Cooperativa Vittorio Veneto celebra il centenario della fondazione

27 dicembre 2017 21:38

Domani a Reggio Calabria l’incontro per celebrare Centenario della fondazione della Cooperativa

La Cooperativa “Vittorio Veneto” di Reggio Calabria celebra il centenario della fondazione. Domani giovedì 28 dicembre alle ore 11 presso la sala convegni dell’Archivio di Stato in via Casalotto nel quartiere di San Brunello si terrà un incontro per festeggiare i cento anni di attività tra cultura e territorio della Cooperativa di produzione e consumo “La Vittoria”. Era questa l’originaria denominazione del sodalizio, prima che, come ricorda lo storico Diego Privitera nella pubblicazione fresca di stampa che ne ripercorre il secolo di vita, contingenti motivi di opportunità durante il ventennio fascista la cambiarono con quello attuale. “La nascita della Cooperativa ‘La Vittoria’ costituisce la rappresentazione plastica della spinta politica esercitata dai governi nazionali ed europei in favore del cooperativismo, il cui scopo in quel contesto storico (fine 19° inizi del 20° secolo), era evidentemente quello di trovare una via d’uscita alla stagnante crisi economica che all’epoca imperversava in tutta Europa – rievoca nella prefazione del volume, Francesco Placido Geraci, attuale presidente del consiglio di amministrazione, citando Mario Lusetti – E dunque, il grande merito dei costituenti la Cooperativa è stato quello di aver saputo ‘leggere’, in quel momento storico e nel contesto territoriale in cui avrebbe poi operato, ‘…i bisogni nuovi delle persone, i rischi e le opportunità che si delineano lungo il percorso con cui ognuno si mette alla prova nel mondo, per dare a tutto ciò risposte efficaci e innovative’”. Per Geraci “dopo i primi 100 anni di vita, la Cooperativa ‘Vittorio Veneto’ deve oggi trovare una sua nuova identità. Oggi, come avvenuto all’epoca della sua costituzione, la nostra Cooperativa deve sapersi mettere alla prova per tentare di dare ‘risposte efficaci e innovative…’ ai ‘… bisogni nuovi…’della gente, assumendosi responsabilmente i rischiconnessi allo svolgimento di quelle attività che si vorranno intraprendere”. All’evento del 28 dicembre sono stati invitati il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Armando Neri e il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro; con i vertici della cooperativa saranno presenti, tra gli altri, il direttore dell’Archivio di Stato Maria Giuseppina Marra e la presidente della Legacoop Calabria Angela Robbe.