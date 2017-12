Reggio Calabria: al Teatro Cilea concerto multisensoriale “d-light Epiphania”

30 dicembre 2017 22:00

Reggio Calabria: il 3 gennaio alle ore 20:30 al Teatro Cilea concerto multisensoriale “d-light Epiphania”

Mancano ormai pochi giorni ed è già quasi sold out al Teatro “F. Cilea” per il concerto multisensoriale “d-light Epiphania” organizzato a scopo benefico dal Liceo “L. da Vinci” e dell’Associazione FreeTogether onlus per giorno 3 Gennaio 2018 alle ore 20:30. Uno spettacolo frizzante, un saluto al nuovo anno con rutilanti colori, luci sfavillanti, spazio in movimento, melodie eteree o ritmi trascinanti di brani moderni e di canti tradizionali inglesi, statunitensi, persino “villancicos” peruviani. Sei pronto a partire? Buon viaggio, spettatore.