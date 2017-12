Piano Battaglia (PA): in servizio tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

30 dicembre 2017 23:00

Piano Battaglia: tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in servizio fin da domani

Tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) in servizio a Piano Battaglia fin da domani, 31 dicembre, grazie alla firma della convenzione con la Città metropolitana di Palermo per l’attività di soccorso sanitario nel periodo di innevamento. Per tutte le domeniche e le festività nella località madonita sarà garantita la presenza delle squadre medicalizzate per assistere e soccorrere le centinaia di gitanti che la affollano. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano lavorano in stretta collaborazione con la Protezione civile della Città metropolitana, che mette anche a disposizione i mezzi per spostarsi sulla neve, il personale della guardia medica dell’Asp e del 118. La scorsa stagione, iniziata il 6 gennaio, il Cnsas ha effettuato a Piano Battaglia 32 interventi. Per ogni necessità gli utenti possono chiamare il numero di reperibilità 3349510149 o rivolgersi alla centrale del 118 chiedendo esplicitamente l’intervento del Soccorso alpino. A Piano Battaglia il Cnsas garantisce anche la reperibilità delle squadre durante l’apertura al pubblico degli impianti di risalita della Mufara grazie alla convenzione stipulata con la società “Piano Battaglia srl”. I tecnici della stazione di Palermo sono pronti ad intervenire in caso di avaria per evacuare i passeggeri bloccati.