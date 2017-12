In forma dopo le feste: ecco l’iniziativa del Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria

31 dicembre 2017 10:52

Reggio Calabria, il Parco Caserta Sport Village lancia la promozione “Abbonati e Vinci”

Crespelle, turdilli e torroni. Sono alcuni dei prodotti tipici calabresi che in queste giornate di feste hanno invaso le nostre tavole. Il cibo è sicuramente il vero protagonista del periodo natalizio. Se da un lato lo stare a tavola unisce famiglie, amici e parenti dall’altro il cibo ci fa tornare alla mente la fatidica domanda, “E’ possibile che in questi giorni abbia preso un po’ di chili?!” Di certo sette, otto ore al giorno trascorse senza praticare attività sportiva sono rischiose. Lo dicono gli esperti. Uno studio pubblicato dalla rivista Jama Cardiology, attesta che le persone sedentarie, che oltrepassano le dieci ore giornaliere di inattività, sono maggiormente a rischio di problemi cardiaci. Rilassatevi! Il rimedio c’è. Adesso è il momento giusto per tornare in forma ed iscriversi in palestra. Ponetevi degli obiettivi come quello di essere costanti. Una sola lezione non basta. Cercate di riservare al vostro allenamento fisico almeno due giorni a settimana. Lo staff del Parco Caserta Sport Village propone, in occasione delle feste, la promozione “Abbonati e Vinci”. Chi si iscriverà al Parco Caserta entro il 5 Gennaio vincerà un fantastico premio. E se la dea bendata sarà con voi, per tutto il 2018 un’attività sportiva a scelta sarà gratis. Sarà possibile vincere uno di questi fantastici premi: 3 mesi di palestra – 1 mese di palestra – 3 mesi di parcheggio – 1 mese di parcheggio – 1 mese di fitness/sala – 2 mesi di attività sportiva (a scelta) – 4 ingressi singoli – 10 ore di parcheggio – 10€ di sconto – 8€ di sconto – 20€ di sconto e 12 mesi di un attività sportiva a scelta.