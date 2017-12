L’Orsa Barcellona ricorda Noel Chiesini [FOTO]

31 dicembre 2017 13:28

Al Palalberti il Memorial organizzato dall’ORSA Basket Barcellona, in memoria di Noel Chiesini: presenti all’iniziativa i genitori del cestista e l’Assessore Giusy Italiano

Al termine di tre mini partite da 12’ la Società Sportiva Peppino Cocuzza, di San Filippo del Mela, ha vinto il 3° Memorial Noel Chiesini. Il Memorial organizzato dall’ORSA Basket Barcellona si è svolto al Palalberti per ricordare lo sfortunato Noel che ha vestito la maglia dell’Orsa durante la sua esperienza cestistica. La Cocuzza di Agostino Li Vecchi, ha battuto nel match d’apertura l’Orsa per 45-35 e 41-39 nella seconda fatica l’Amatori Messina. La partita valevole per il secondo posto è stata vinta, 35-26, dall’Orsa Basket Barcellona allenata da Dany Baldaro. Tra panettoni e spumante il Memorial Noel Chiesini chiude l’anno cestistico delle tre squadre Under 20 che si sono date battaglie davanti a circa 200 spettatori. Il torneo è stato arbitrato da Mucella e Di Bella di San Filippo del Mela e da Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. Premiato come miglior giovane del torneo Jonathan Comelli dell’Orsa Basket, come miglior cestista Albo della Cocuzza e Miglio Coach Guido Restanti dell’Amatori Messina. Alla premiazione erano presenti i genitori di Noel, l’Assessore Giusy Italiano e il Presidente dell’Orsa Salvo.