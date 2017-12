Neve a Gambarie e strade inagibili, Gioventù Nazionale: “I cittadini stanno pagando sulla propria pelle l’incompetenza di amministratori”

31 dicembre 2017 11:05

“La neve arriva a Gambarie e in assenza dell’amministrazione comunale di Santo Stefano e della Città Metropolitana, i reggini e non solo, non possono usufruire delle piste e delle seggiovie né arrivare in loco. E’ una vergogna vedere, anche quest’anno, le strade non transitabili a causa dell’inefficienza dei due Enti istituzionalmente preposti a garantire la fruizione delle infrastrutture. Le piste da sci sono chiuse per l’assoluta incapacità programmatoria e gestionale del sindaco del Partito Democratico di Santo Stefano Francesco Malara. Gli spalaneve sono rimasti fermi impedendo ai fruitori della montagna di poter percorrere le strade aspromontane e anche questo è causa dell’inadeguatezza e dell’improvvisazione che sta caratterizzando anche in questa circostanza, l’ attività del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e dell’intera amministrazione di centro sinistra, miseramente fallimentari. Il turismo, lo sviluppo economico, la valorizzazione di impianti e infrastrutture che dovrebbero assicurare una reale e concreta crescita dei nostri territori rimangono una chimera e a farne le spese è sempre la nostra comunità. L’arrivo della neve a Gambarie non è certamente una novità ad ogni inverno: con una giusta e corretta pianificazione, potrebbe essere una manna dal cielo per l’economia, un’occasione d’oro per un territorio che mira al turismo quale punto di forza di sviluppo. I cittadini stanno pagando sulla propria pelle l’incompetenza di amministratori evidentemente improvvisati, che non mettono al primo posto gli interessi del territorio né tantomeno hanno capito che devono lavorare in sinergia per il bene comune. Occorre intervenire con immediatezza, attivare tutto ciò che serve affinchè finalmente sia le arterie stradali che gli impianti sciistici possano essere agevolmente utilizzati dagli amanti della montagna. Ancora una volta emerge la totale incapacità degli uomini del PD a governare i territori e nessuna lungimiranza nel cogliere queste opportunità per valorizzare e avviare percorsi economici sul territorio, la città metropolitana così guidata è un fallimento, così come è un fallimento la totale politica del partito democratico a livello nazionale, regionale e locale“- è quanto scrive in una nota Gioventù Nazionale Reggio Calabria.