Natale: più di un italiano su tre pronto a riciclare i regali

26 dicembre 2017 11:00

Un italiano su tre è pronto a riciclare i regali scartati sotto l’albero: saranno 20 milioni coloro che faranno girare i regali ricevuti a Natale. Il dato emerge da una ricerca del Centro Studi di Confcooperative, secondo cui il riciclo assumerà 3 modalità principali: 5 su 10 ricicleranno in forma diretta regalando ad altri i doni ricevuti (69% donne e 31% uomini); 3 su 10 scambieranno i doni in buoni da spendere nei negozi di acquisto (62% donne – 38% uomini), 2 su 10 proveranno a rivendere i regali online. Tra i regali più riciclati i generi alimentari con il 40% (vino, spumante e dolci, tra questi, in primis, panettone, pandoro e torrone); al 24% vestiario invernale (sciarpe, guanti e cappelli), al 23% smartbox e libri chiudono al 13% addobbi natalizi e cosmetica.