“Natale di Solidarietà” per gli Accademici della Norman in Sicilia

27 dicembre 2017 12:25

Festività natalizie all’insegna della solidarietà cristiana quelle organizzate e condotte da Accademici e simpatizzanti della Norman Academy in Sicilia, sodalizio che si propone tra le diverse finalità, anche quelle di prendersi cura dei più bisognosi. Come da consuetudine, a ridosso del natale, una rappresentanza dell’Associazione ha fatto visita alla comunità alloggio per minori “Veronica Briguglio” di Olivarella in provincia di Messina, una casa famiglia gestita dalla Suore Cappuccine del Sacro Cuore, che guidate dall’esempio di San Giuseppe il “Benefattore per eccellenza” accolgono i bambini che gli vengono assegnati in affido temporaneo, come un dono di Dio. Durante la visita, alla presenza delle Ecclesiali che convivono in quella struttura, i benefattori, non nuovi a questo genere di iniziative, hanno omaggiato ai bimbi presenti in casa, così come da tradizione, pandori, panettoni e cioccolatini, trascorrendo con loro un pomeriggio all’insegna di sorrisi e spensieratezza. Il dignitoso gesto, molto gradito dai piccoli e dalle Religiose, è stato realizzato grazie alla donazione da parte degli associati facenti parte della Delegazione Siciliana saggiamente guidata dal Cav. Dr. Antonino SMIROLDO e grazie agli Accademici Cav. Dr. Salvatore VASSALLO, Carlo ARAGOSA e Antonino SOTTILE, con il benestare del Cav. Uff. Dr. Vincenzo CORTESE – Segretario Generale Norman Academy.