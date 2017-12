27 dicembre 2017 21:21

Continuano gli appuntamenti in programma al Mercato Muricello di Messina, ecco il calendario

Continuano gli appuntamenti in programma per le festività al Mercato Muricello a Messina, ecco il calendario:

Giorno 28 ore 18.00 Ensemble di chitarre; musiche di Rodrigo, Amoroso, Brouwer, Boccherini, Soraci, Aubrì, Duarte.

Si tratta del primo concerto ad essere promosso dall’amministrazione comunale all’interno del Muricello. Il comitato del mercato ha infatti dato la massima disponibilità ai musicisti che si esibiranno in questa location d’eccezione, per la prima volta, un concerto accompagnato da strumenti musicali.

Gli spazi che giornalmente sono occupati dalla merce e dai commercianti saranno pertanto trasformati in un piccolo teatro, pronto ad accoglierti!

Giorno 29 ore 18.00 l’arch. Principato terrà una tavola rotonda su Messina com’era!

Dopo l’appuntamento del 9 Dicembre l’architetto Principato, storico ed esperto delle tradizioni messinesi, tornerà al mercato Muricello per raccontare a tutti “Messina com’ era”; insieme a lui quindi il mercato tornerà a trasformarsi ancora una volta in salotto cittadino.

Giorno 30 ore 21.00 un gruppo di musica popolare si esibirà all’interno del mercato Muricello.

Anche questo appuntamento è stato promosso dall’amministrazione comunale, e fa parte degli appuntamenti musicali inseriti in calendario per le feste di natale 2017. Ancora una volta l’area mercatale si trasformerà in un luogo di cultura. Luci basse musica, parole, suoni e proiezioni ti faranno vivere il mercato in un’altra atmosfera. Al termine del concerto o prima dell’esibizione, sarà possibile fare un aperitivo al mercato Muricello.