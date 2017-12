24 dicembre 2017 19:10

Morano Calabro, all’auditorium “Troisi” ritorna il Gran Concerto di Natale. Il 26 e il 27 dicembre per vivere al meglio la magia delle feste

Anche per il 2017 si rinnova la tradizione e la magia del Grande Concerto di Natale all’auditorium “M. Troisi” con il Coro Polifonico e l’Orchestra di Fiati di Morano. Il 26 e il 27 dicembre, con inizio alle 20,00, un ensemble con più di cento elementi, con le voci soliste di Francesca Senatore, Rosaria Vulcano e Francesco Laitano, diretti dal M° Massimo Celiberto, saranno i protagonisti di un appuntamento tanto atteso quanto amato e partecipato, divenuto ormai immancabile nel calendario natalizio di Morano. Il concerto, presentato da Emila Zicari, sarà un viaggio nel tempo attraverso le più celebri e intense melodie che evocheranno la magia del Natale (Holly night, Santa Claus is coming to town, Joy to world, All I want for Christmas is you) passando per i classici del pop e gospel americano. Un omaggio a due mostri sacri della nostra canzone d’autore come Battisti e De Andrè, le dolci melodie della colonna sonora de “La Bella e la Bestia” e tante altre sorprese in musica sapranno aggiungere magia all’atmosfera festosa e raffinata che questo concerto di Natale ogni anno rievoca. Appuntamento da non perdere per vivere al meglio le festività di questo santo Natale, il concerto è il sesto evento in programma nel ricco cartellone della XVII Stagione di TeatroMusica, organizzata dalla compagnia teatrale moranese l’Allegra Ribalta, con il patrocinio del Comune di Morano Calabro e il Parco Nazionale del Pollino. Lo spettacolo è fuori abbonamento e i biglietti si possono acquistare presso “Au Rendez Vous” in via Maddalena a Morano. Per info e prenotazioni chiamare al 329-2160645.