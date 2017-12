Messina: pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori sul torrente Cataratti-Bisconte

29 dicembre 2017 22:53

Torrente Cataratti-Bisconte a Messina, pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione. Carreri: “Coronato un sogno dopo quarant’anni di attesa”

Con l’ avviso – ME17816 – è stato finalmente pubblicato il Bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico dell’alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel Comune di Messina ”.L’importo dei lavori soggetto a ribasso è di € 24.831.100,27. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è fissato per il 15/02/2018 mentre l’ apertura delle buste avverrà il 21/02/2018. Lo annuncia con piena soddisfazione il cons. Nino Carreri, capogruppo PdR Sicilia Futura: “Dopo un’attesa lunga quarant’anni questa notizia riappacifica il territorio con la Politica del fare che ha contraddistinto il nostro impegno.” I ringraziamenti vanno a chi ha saputo sapientemente cogliere un’esigenza fortissima di riscatto proveniente da tutti i residenti della vallata e l’ha trasformata in realtà. Grazie quindi a Maurizio Croce ex assessore regionale al territorio ed a tutta la sua Struttura Commissariale per il dissesto idrogeologico, grazie al RUP ing. Armando Mellini ed all’ing. Antonio Cardia del Comune di Messina che hanno alacremente lavorato al progetto ed al bando di gara, ma soprattutto grazie all’on.le Beppe Picciolo che interpretando perfettamente il ruolo di deputato regionale ha saputo sapientemente tessere la tela che oggi porta a questo grande risultato. ”Difficile spiegare a chi non ha vissuto o non vive nella vallata l’importanza di questa notizia, ma certamente è un grandissimo passo nella direzione della normalità e del diritto di cittadinanza di tutti i residenti, spesso abbandonati dalla politica parolaia“.