25 dicembre 2017 11:36

Serie D: ecco gli auguri del presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto

Di seguito gli auguri del presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto:

“Auguro ai rappresentanti delle Istituzioni, ai cittadini messinesi e soprattutto ai tifosi della biancoscudata un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Ci lasciamo alle spalle un 2017 macchiato dalla perdita del professionismo e dalle fisiologiche difficoltà nella fase di allestimento di una società nuova in una realtà complessa come quella della Serie D. In un primo momento sono state compiute delle scelte per ripartire con un progetto dichiaratamente ambizioso di rinascita; scelte, tuttavia, risultate non idonee, e dunque corrette in corso d’opera, affidando ad un nuovo gruppo di lavoro il piano di rilancio tecnico e sportivo del club. Un gruppo esperto, competente e finalmente coeso, abile a far fronte a qualsiasi difficoltà. I risultati raccolti nelle ultime settimane e la serenità dello spogliatoio mi fanno ben sperare per un 2018 in controtendenza con il recente passato: i tifosi del Messina meritano sicuramente altri palcoscenici e nuove soddisfazioni. Sarò sempre in prima linea per portare questa squadra nelle categorie che le competono per storia e blasone. Forza Messina”.

Dott. Pietro Sciotto