29 dicembre 2017 14:44

L’annuncio di Accorinti: “Abbiamo cambiato la storia di Messina. Mi ricandido, è la gente che me lo chiede”

La notizia circolava da mesi e con oggi trova conferma: Renato Accorinti scende in campo per le prossime amministrative. “Mi ricandido perché è la gente che me lo chiede“- ha oggi durante la conferenza di fine anno a Palazzo Zanca. “Questa avventura deve continuare. Abbiamo cambiato la storia di questa città. Errori? Chi non ne fa? Chiederò ai cittadini, attraverso un video, se vogliono continuare questa avventura. Abbiamo più entusiasmo di prima“.