Maltempo nello Stretto, forte pioggia tra Reggio e Messina: preoccupano i fiumi in piena. Temperature in aumento, nelle prossime ore migliora

30 dicembre 2017 20:25

Forte maltempo in atto tra le province di Messina e Reggio Calabria: ultimo Sabato del 2017 con piogge torrenziali nello Stretto, apprensione per i fiumi in piena

(Fonte MeteoWeb) – Ultimo Sabato del 2017 di forte maltempo tra Calabria e Sicilia e in modo particolare nello Stretto di Messina: da stamattina piove incessantemente tra “Scilla & Cariddi” con temperature in forte aumento. In serata, infatti, la temperatura è lievitata sulla costa dello Stretto, a Reggio e Messina, agli attuali +14°C nonostante continui a piovere. Eppure stamattina la colonnina di mercurio registrava +10°C e i rilievi erano imbiancati per la neve caduta la scorsa notte a partire dagli 800 metri di altitudine. Adesso, invece, piove anche in montagna: ai 1.300 metri di Gambarie d’Aspromonte, stamattina a -1°C, ci sono +5°C e la quota neve è salita ad oltre 2.000 metri di altitudine.

Proprio la concomitanza tra il caldo e la forte pioggia sta facendo pericolosamente ingrossare tutti i corsi d’acqua, che destano qualche preoccupazione soprattutto nella fascia tirrenica. La neve caduta nei giorni scorsi, infatti, si sta sciogliendo rapidamente. E la pioggia è abbondante.

Soltanto nella giornata odierna, infatti, nel reggino sono già caduti 57mm di pioggia a Cardeto, 33mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 32mm a Mélia di Scilla, 29mm a Platì e Reggio Calabria Catona, 27mm a Reggio Calabria Vito, 26mm a Sinopoli, 18mm a Motta San Giovanni, 15mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 12mm a Staiti, 10mm a Bova, 8mm a Taurianova, Cittanova, San Luca e Ardore, 7mm a Bovalino, 6mm a Polistena e Gioia Tauro, 5mm a Rizziconi.

In Sicilia, invece, nel messinese abbiamo 50mm a San Pier Niceto e Pace del Mela, 46mm a Santo Stefano di Briga, 43mm a Floresta, 38mm a Torregrotta, 37mm a Fiumedinisi, 36mm a Torre Faro e Ganzirri, 33mm a Messina Santa Margherita, 31mm a Mili San Marco, 30mm a Messina, 27mm a Naso, 20mm a Salina, 14mm a Capo d’Orlando, Castroreale e Barcellona Pozzo di Gotto, 13mm a Patti e Novara di Sicilia, 12mm a Piraino e Brolo.

La situazione fortunatamente cambierà nelle prossime ore. Tra Domenica 31 Dicembre e Lunedì 1 Gennaio tornerà a splendere il sole anche in riva allo Stretto e le temperature aumenteranno ancora fino a +18/+19°C sia Domenica che Lunedì. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: