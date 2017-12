30 dicembre 2017 22:24

Forte maltempo nel Sud della Francia, situazione critica: bloccata la linea ferroviaria tra Bardonecchia e Modane, 6 treni cancellati

E’ stata riattivata dopo otto ore, intorno alle ore 18, la circolazione ferroviaria fra Bardonecchia e Modane, che era stata sospesa per le difficili condizioni meteo in territorio francese. Un treno a subito 25 minuti di ritardo, mentre sei regionali sono stati cancellati. Nella giornata di domani, informa Trenitalia, se le condizioni meteo rimangono quelle attuali i treni circoleranno. Diversamente il gestore infrastrutturale francese deciderà treno per treno il da farsi.