Maltempo in Calabria, forti piogge e grandinate nel reggino [LIVE]

29 dicembre 2017 11:58

Giornata di freddo e maltempo al Sud: la Calabria è tra le Regioni più colpite con forti piogge e grandinate

Ancora freddo e maltempo oggi al Sud Italia, anzi in alcune aree come nella Calabria le temperature sono in ulteriore diminuzione rispetto a ieri e si stanno verificando forti piogge e grandinate. In modo particolare nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria, tra Palmi, Gioia Tauro e Rosarno, è in atto da stamattina una forte pioggia con rovesci di grandine che colpiscono anche l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, provocando qualche rallentamento e disagio alla circolazione. Nella zona il maltempo continuerà intenso per tutta la giornata odierna e anche domani, Sabato 30 Dicembre, con abbondanti nevicate in Aspromonte oltre i 700–800 metri di altitudine. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: