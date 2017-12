L’omaggio di Oliverio al partigiano Carmine Fusca

26 dicembre 2017 20:12

“Carmine Fusca è uno di quei giovani che con il loro sacrificio hanno costruito la nuova Italia, combattendo contro il nazifascismo. La sua morte addolora tutta la Calabria”. Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio che, appena informato del decesso del partigiano calabrese che combatté in Val di Susa, ha voluto rendergli omaggio. “Dopo l’otto settembre, ancora giovanissimo, Fusca fece una scelta non semplice: quella di entrare in clandestinità, militando nella gloriosa Brigata Garibaldi, per salvare l’Italia dal nazifascismo”. Secondo quanto ha detto il presidente Oliverio “la stessa vita silenziosa del partigiano Fusca, umile contadino di Limbadi ma appassionato difensore dei valori democratici nati proprio dalla Guerra di Liberazione, è stata una testimonianza forte che deve essere da esempio alle giovani generazioni. Come presidente della regione mi associo al dolore dei familiari”.