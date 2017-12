25 dicembre 2017 21:18

Liberi e Uguali, anche in provincia di Messina nasce il movimento di Grasso. Parte la campagna di adesioni in vista delle politiche

Liberi e Uguali rappresenta una risposta al bisogno di credibilità, proposta politica e visione di paese. Il progetto unitario promosso da Articolo Uno MDP, Sinistra Italiana e Possibile, guidato dal Presidente del Senato Pietro Grasso, vuole aggregare non solo la sinistra plurale e di governo, ma anche il mondo del civismo progressista, dell’ambientalismo, del cattolicesimo democratico a partire dai valori di Libertà e Uguaglianza che sono al centro della nostra Costituzione repubblicana. Non si tratta di un’operazione nostalgia, né di aggregare reduci, ma di trovare forme di rappresentanza del lavoro, dei giovani, del disagio e delle povertà che attraversa il nostro paese. Liberi e Uguali vuole declinare antichi valori all’interno di una modernità che ha allargato le diseguaglianze sociali, a partire dalla promozione e tutela del Lavoro. I temi che hanno caratterizzato le assemblee tematiche svolte in diverse città del paese chiariscono il senso di un progetto politico che vuole sfidare l’esistente:

Diritti e cittadinanze: proposte per un nuovo patto sociale di cittadinanza tra istituzioni e comunità

La riconversione ecologica delle città e del territorio.

Lavorare meglio, lavorare tutti. Per una società più giusta

Democrazia, istituzioni, legalità e lotta a mafie e corruzione

Conoscenza e cultura: proposte per un futuro diverso a partire dalle fondamenta: la scuola, l’università, la ricerca e la cultura.

La conversione ecologica dello sviluppo.

Si tratta di questioni che attraversano tutti i problemi della Provincia di Messina. Un territorio che non ha definito le proprie linee di sviluppo all’interno di una visione coerente e condivisa. Se la creazione di opportunità di lavoro rappresenta l’obiettivo prioritario, per raggiungerlo occorre ripensare lo sviluppo locale in una prospettiva di crescita sostenibile che promuova ambiente, turismo e cultura. Liberi e Uguali della Provincia di Messina è impegnato nella promozione di iniziative territoriali che abbiano l’obiettivo di definire un programma partecipato. Parte da oggi la Campagna di Adesione in Provincia di Messina con l’obiettivo di avere entro qualche settimana mille aderenti sulle cui gambe far camminare un progetto che rappresenta l’unica risposta per uscire dalla crisi della politica e della rappresentanza e dare una nuova speranza al paese.