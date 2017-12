30 dicembre 2017 13:08

Incidente in tangenziale a Reggio Calabria, disagi al traffico

Un pauroso incidente si è verificato pochi minuti fa in tangenziale a Reggio Calabria e precisamente tra gli svincoli di Cardinale Portanova e Via Lia in direzione nord. La carambola potrebbe essere stata causata dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo la città di Reggio Calabria in queste ore. Il traffico al momento è completamente paralizzato.

Ecco le FOTO LIVE: