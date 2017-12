25 dicembre 2017 11:54

Buone Feste! Come preannunciato, Google ha dedicato oggi, 25 dicembre, un coloratissimo doodle alle festività natalizie: “I nostri pinguini preferiti non potrebbero essere più felici di riunirsi con i propri cari. Felici di essere insieme nella stagione dell’allegria, questa famiglia dalle piume colorate non vede l’ora di affondare il proprio becco nel banchetto festivo,” spiega il celebre motore di ricerca. La serie di doodle festivi è stata inaugurata lo scorso 18 dicembre con dei disegni che mostravano una famiglia di pinguini intenta a fare le valigie per andare in vacanza in un posto caldo, a trovare un tucano. I doodle di “Buone feste” di Google sono una tradizione da molti anni: il primo risale al 1999 ed era un semplice pupazzo di neve al posto della “o” del logo, ma successivamente sono diventati sempre più elaborati e coinvolgenti. Spesso cambiano nel corso dei giorni, altre volte sono stati accompagnati da giochi interattivi. La scelta di un augurio di “Buone Feste” neutro, senza riferimenti specifici, vuole raggiungere tutti gli utenti, qualunque sia la loro cultura o religione.