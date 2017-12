31 dicembre 2017 20:45

Felice anno nuovo! Siamo tutti pronti a brindare e a mandare simpatici auguri attraverso WhatsApp, ma proprio stasera l’app di messaggistica più diffuso è down: non funziona in gran parte del mondo. Si spera che il problema venga risolto nel minor tempo possibile.