28 dicembre 2017 12:28

La legislatura alle battute finali: in mattinata la conferenza stampa di fine anno del premier Gentiloni, mentre Mattarella si avvia a sciogliere le Camere

La legislatura alle battute finali: in mattinata la conferenza stampa di fine anno del premier Gentiloni, mentre Mattarella si avvia a sciogliere le Camere; la data ipotizzata per le urne è il 4 marzo. Appello degli ‘Italiani senza cittadinanza’ al capo dello Stato per approvare prima lo Ius soli, ma mancano i voti. La Costituzione della Repubblica italiana compie oggi 70 anni. Il ministro dello Sviluppo Calenda: serve una nuova Costituente, perché le riforme non vanno fermate.