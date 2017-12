Serie A, Crotone-Napoli 0-1: buona partita dei calabresi, partenopei campioni d’Inverno [FOTO]

29 dicembre 2017 22:48

Crotone-Napoli 0-1: si è disputata la prima gara della 19^ giornata del campionato di Serie A, ancora in rete il calciatore di Sarri, Hamsik

Si è conclusa la prima gara della 19^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Crotone e Napoli in una gara importante per salvezza e lotta scudetto. La squadra di Sarri si laurea campione d’inverno, si tratta di una stagione veramente importante per gli azzurri fino al momento soprattutto in campionato, può essere l’anno giusto per lo scudetto, sicuramente il Napoli chiuderà il girone d’andata al primo posto, a prescindere dal risultato di domani della Juventus, è già un primo passo ed un segnale nei confronti degli avversari. Decide una rete di Hamsik, lo slovacco adesso decisivo anche in fase realizzativa. Finisce 0-1.

PAGELLE CROTONE-NAPOLI 0-1

Crotone: Cordaz 6.5; Faraoni 5 (dall’81’ Romero s.v.), Simic 5 (dal 46′ Sampirisi 5), Ceccherini 6, Martella 6; Rohden 5.5, Barberis 5 (dal 73′ Crociata 6), Mandragora 6; Trotta 6, Budimir 5.5, Stoian 6.

Napoli: Reina 7, Maggio 5.5, Koulibaly 6, Albiol 6, Hysaj 6.5, Allan 7.5, Jorginho 6.5 (dal 77′ Diawara 7), Hamsik 7, Callejon 6.5, Mertens 5.5 (dall’89’ Rog s.v.), Insigne 6 (dal 67′ Zielinski 6).