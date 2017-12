Crotone: il 2017 si chiude sul campo e il brindisi di fine anno con la Società

31 dicembre 2017 20:01

Il Crotone si lascia alle spalle un 2017 indimenticabile e si prepara, con grande entusiasmo, ad un 2018 ricco di sogni ed aspettative

Allenamento mattutino per gli squali presso il centro sportivo. Seduta basata sul lavoro tecnico, forza sulla sabbia, tattica e partite a pressione. Il tutto sotto lo sguardo attento del presidente Gianni Vrenna e del Dg Raffaele Vrenna che, in occasione dell’ultimo allenamento dell’anno, si sono recati presso il campo di allenamento per abbracciare squadra e staff tecnico e brindare insieme al nuovo anno. Il Crotone si lascia alle spalle un 2017 indimenticabile e si prepara, con grande entusiasmo, ad un 2018 ricco di sogni ed aspettative! Domani, come da programma, la squadra osserverà un giorno di riposo. La ripresa è per martedì 2 gennaio, alle 11, al centro sportivo. Con il numero 1rossoblù, Gianni Vrenna, abbiamo tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione. Clicca sul video per l’intervista al Presidente: